Новую поликлинику в Кургане построит Дмитрий Парышев

Власти выбрали подрядчика новой взрослой поликлиники в Кургане. Строить её будет компания «Курганстальмост», которой руководит Дмитрий Парышев. Сейчас это предприятие уже возводит несколько социальных объектов в регионе. Подрядчика курганские власти нашли со второй попытки, в первый раз на аукцион никто не заявился. Дмитрий Парышев согласился построить восьмиэтажное здание поликлиники за 788,7 млн рублей (на 4 млн рублей меньше максимальной цены контракта).

На конкурс было подано две заявки, у «Курганстальмоста» был конкурент. Но комиссия, которая оценивала документы потенциальных подрядчиков, второго участника аукциона дисквалифицировала. Что это была за фирма – в документах закупки не раскрывается.

Окончание работ по строительству поликлиники – не позднее 31 июля 2024 года.

Напомним, поликлиника расположится на территории областной больницы – ради этого снесут два существующих здания. В здании запроектированы: помещения областной поликлиники, три отделения стационара областной поликлиники, помещения больничной аптеки.

Курган, Наталья Ефремова

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