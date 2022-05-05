Губернатор Шумков заявил об улучшении ситуации с кадрами в больницах Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о положительном тренде в кадровом обеспечении региона врачами. А также о том, что у него остаются претензии к качеству работы медучреждений с кадрами. Ни первый, ни второй тезис глава региона не раскрыл, аргументов и подробностей не привёл.

«Есть позитивный тренд и в кадровой ситуации, в части обеспечения врачами медицинских учреждений. Пока небольшой, пока очень робкий, но есть. Как есть и содержательные претензии к отдельным медицинским учреждениям в работе с врачебными кадрами», – отметил г-н Шумков в своём посте в телеграм-канале 5 мая 2022 года.

Такую мысль он озвучил после совета по здравоохранению, который прошёл в Курганской области. Информации о совете в других официальных источниках пока нет.

Губернатор Шумков в этом же посте рассказал, что взрослую поликлинику в столице региона начнут строить после публичных слушаний. Здание должно появиться на месте существующих строений на территории областной больницы.

Глава региона также анонсировал ремонт роддома стоимостью 30 млн рублей.

«В скором времени начнём ремонт роддома – процедуры проектирования и торгов под выделенные в декабре прошлого года 30 млн рублей поэтапно завершаются. Продолжим ремонты в ОКБ и 2-й городской больнице. Регион показал одни из лучших результатов модернизации медицины по стране. Это позитив», – отметил чиновник.

Курган, Наталья Ефремова

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