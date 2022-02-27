Никто не захотел строить новую поликлинику в Кургане

Первый аукцион на строительство поликлиники в Кургане сорвался. Власти не нашли желающих возводить объект за 800 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупки. Согласно протоколу от 25 февраля, на аукцион не поступило ни одной заявки.
Ранее агентство «Новый День» писало о планах областных властей возвести на территории областной больницы новый диагностический центр – современную поликлинику. Она должна стать 9-этажной.
Будут ли власти пересматривать цену контракта – пока неясно.
Курган, Наталья Ефремова
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