Курганские власти второй раз объявили аукциона на поиск строителя поликлиники за 792 млн рублей

Власти Курганской области повторно объявили аукцион на поиск подрядчика для строительства поликлиники областной больницы. Соответствующий документ размещён на сайте госзакупок 5 марта 2022 года. Прежний аукцион не состоялся – никто не заявился. Максимальная цена контракта осталась прежней – 792,7 млн рублей.

По-прежнему, согласно материалам техзадания, подрядчику сначала придётся снести существующее старое здание. «Для строительства здания консультативной поликлиники на 750 посещений со встроенными помещениями стационара на 127 мест, необходимо произвести демонтаж 3-х этажного корпус №4 и одноэтажного здания станции забора крови, расположенных на территории областной больницы, переход между корпусом №4 и корпусом №3 частично демонтируемый», – говорится в материалах закупки.

Напомним, новое здание планируется 9-этажным (восемь надземных этажей (в том числе технический этаж) и цокольный этаж). Здание будет входить в комплекс областной клинической больницы с ориентацией главного фасада на улицу Кирова.

Итоги аукциона должны подвести 18 марта 2022 года.

Курган, Наталья Ефремова

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