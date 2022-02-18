Курганские власти ищут подрядчика для строительства 9-этажной поликлиники

Власти Курганской области ищут подрядчика на строительство новой поликлиники при областной больнице в Кургане. Стоимость контракта – почти 793 млн рублей, итоги аукциона подведут 1 марта 2022 года.

В здании будет 9 этажей (общая площадь – 12,6 тыс. кв. м.). В нем запроектированы помещения областной поликлиники, три отделения стационара, аптека. Центральный вход в поликлинику организуют с ул. Кирова.

«Для строительства здания поликлиники на 750 посещений со встроенными помещениями стационара на 127 мест, необходимо произвести демонтаж 3-х этажного корпуса №4 и одноэтажного здания станции забора крови, расположенных на территории Областной больницы», – сообщается в техзадании.

Новую поликлинику планируется построить к 2025 году, фактически это будет современный лечебно-диагностический центр.

Курган, Ольга Федорова

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