Курганские власти пообещали поставщику газа выплатить субсидии для продолжения работы

В Кургане 29 марта прошла встреча поставщика сжиженного газа с представителями мэрии и областного правительства. Компания «ЛНК ПромГазИспытание» (с апреля 2021 года поставляет газ в баллонах и в газгольдеры) находится в тяжелом финансовом положении из-за того, что не может получить из бюджета компенсацию выпадающих доходов при поставке газа по ценам, подлежащим госрегулированию. Две недели назад поставщик уведомил правительство о том, что через три месяца может прекратить деятельность.

Сегодня чиновники пообещали принять положение о субсидиях и посчитать размер компенсации. На решение вопроса они взяли две недели.

Как рассказал «Новому Дню» гендиректор «ЛНК ПромГазИспытание» Павел Лагунов, за прошлый год выпадающие доходы составили почти 40 млн рублей. «Мы вообще не хотели начинать работу с газгольдерами в Кургане, но бывший замгубернатора Анатолий Воробьев и директор департамента строительства Ирина Саблукова нас уговорили. Саблукова обещала компенсировать выпадающие доходы поквартальными субсидиями. Потом Воробьев сказал, что Саблукова нас дезинформировала и субсидии будут по итогу года. В начале февраля 2022 года мы подали заявку на компенсацию, но нам сказали в депстрое: отзывайте свое заявление, так как положение о субсидиях не принято. И до сих пор оно не принято. Работать в таких условиях себе в убыток мы не можем», – пояснил Лагунов.

Он сообщил, что две недели назад направил письмо на имя губернатора Вадима Шумкова и копию – в прокуратуру. Реакции никакой не последовало. В департаменте строительства вообще, по словам Лагунова, ушли в глухую оборону и заявили поставщику, что в ведомстве нет специалистов, отвечающих за газ.

Лишь после того, как в СМИ появилась информация о том, что «ПромГазИспытание» планирует прекратить деятельность, на Лагунова вышла глава Кургана Елена Ситникова и пригласила на совещание.

Сегодня чиновники пообещали решить вопрос с субсидиями, однако пока у поставщика нет стопроцентной уверенности в том, что он получит компенсацию. «Картины полной у меня нет. Сейчас не могу ничего сказать», – сказал Павел Лагунов. Он отметил, что пока компания работает – перебоев с газом не будет.

Курган, Ольга Федорова

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