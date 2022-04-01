Силовики проверят аварийный курганский мост после заявления ОНФ

Следователи проводят проверку в селе Суханово после заявления курганского регионального отделения ОНФ об аварийном мосте. Силовики выясняют, действительно ли дети ходят пешком по 2 км, так как автобус не может проехать по ветхому сооружению. О проверке сообщает пресс-служба СУ СК Курганской области 1 апреля 2022 года.

«Обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления», – говорится в сообщении ведомства.

Чуть ранее региональное отделение ОНФ сообщило о том, что жители деревни Суханово Каргапольского района ходят пешком, так как аварийный мост может не выдержать транспорт с пассажирами. В том числе и школьники. «От школы до моста – 2 км. До самого аварийного сооружения детей подвозит автобус, а дальше они идут пешком, так как мост не может выдержать загруженную машину», – говорится в сообщении народного фронта.

Жители уверяют: власти давно знают о проблеме и обещают отремонтировать сооружение, но ничего не меняется. «Он с 2013 года в таком состоянии. Уже более шести лет обещают его капитально отремонтировать», – признаётся одна из местных жительниц.

Ежедневно в детский сад и школу из села добираются 14 детей.

Каргапольский район, Наталья Ефремова

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