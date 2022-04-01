В Зауралье нашли еще один дырявый мост, по которому ездит школьный автобус

Жители деревни Суханово Каргапольского района оказались отрезаны от мира из-за аварийного моста. Сооружение разрушается с 2013 года, по нему невозможно выехать, в том числе, в школу.

Несколько лет подряд люди тщетно просили чиновников капитально отремонтировать мост, сейчас они обратились за помощью в ОНФ. Общественники выехали в Суханово вместе с уполномоченным по правам ребенка Аленой Лопатиной.

Выяснилось, что до моста детей подвозит автобус, а дальше они идут пешком, так как конструкция не может выдержать загруженную машину. Некоторые жители все же решаются по нему проехать на легковых автомобилях, ведь это единственный способ выехать из деревни во все направления.

«Надо понять, какой мост необходим жителям. Нам нужно ускорить процесс составления смет и приступить к ремонту сооружения. Дальше уже нужно будет выбрать тот, который построят с наименьшими затратами как финансовыми, так и временными», – сказала Алена Лопатина.

По мнению водителя школьного автобуса Владимира, деревне не нужен большой мост. Течения в старице реки Миасс, на которой расположена деревня, почти нет. «Можно просто положить три большие трубы, засыпать их грунтом, закатать в асфальт, и мы забудем про этот мост. А иначе лет через десять опять возникнет эта проблема», – считает Владимир.

Народный фронт совместно с уполномоченным по правам ребенка направили запросы в профильные ведомства, чтобы найти решение по данному вопросу в ближайшее время. В этой ситуации, отметила Лопатина, медлить нельзя, потому что мост соединяет жителей с магазинами, школами и поликлиниками.

Напомним, в Курганской области аналогичная ситуация была в Щучанском районе. В селе Белоярское тоже был дырявый мост, по которому через реку Миасс приходилось ездить школьникам и всем остальным жителям. Объект регулярно разбивали большегрузы – проблему долгое время просто игнорировали. Отремонтировали сооружение только летом 2021 года.

Курган, Ольга Федорова

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