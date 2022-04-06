Прокуроры изучат подарок мэрии Кургана правительству области

Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров направил в Генпрокуратуру РФ обращение с требование проверить законность действий чиновников мэрии Кургана, которые передали МУП «Специализированное дорожное предприятие» в собственность Курганской области.

В 2021 году МУП «СДП» при общей выручке более 1 млрд рублей получил 28,6 млн чистой прибыли.

Единственное прибыльное предприятие Кургана было передано региону 30 марта – такое решение приняла городская дума. Областные чиновники, выступившие на заседании, заявили, что цель этого процесса – создание в Зауралье собственной дорожно-строительной компании, которая могла бы забирать большинство подрядов на ремонт и возведение дорог.

Яков Сидоров посчитал, что решение было принято с нарушением законодательства, согласно которому имущество города может безвозмездно передаваться в областную собственность в случае если его используют органы госвласти субъекта РФ или если нахождение имуществе в муниципальной собственности не допускается в результате разграничения полномочий между федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления.

«Однако в данном случае передается имущество, которое ранее никогда не использовалось органами госвласти Курганской области не использовалось, законом нахождение его в муниципальной собственности не запрещено», – говорится в заявлении Сидорова.

МУП «СДП» – единственное специализированное предприятие Кургана, созданное для выполнения муниципальных целевых программ в сфере содержания, обслуживания, строительства дорог. Имущество и полученная с его помощью предприятием прибыль – муниципальная собственность. «Таким образом Курган передает области имущество, созданное и необходимое для осуществления полномочий МО в соответствии с федеральным законодательством, – резюмирует Сидоров. – В условиях дефицита городского бюджета это создаст риски ненадлежащего содержания дорог, приведет к нарушению прав жителей города, неисполнению принципа эффективности бюджетных средств».

Ранее некоторые депутаты гордумы жаловались на то, что руководство администрации Кургана не дало возможности толком ознакомиться с вопросом о передаче МУПа в областную собственность.

«Сама процедура очень интересна. Документы на сайте думы, не открывались. Что и кому собираются передавать было не ясно. Утром перед заседанием думы, заявили, что вопрос снимается, совместного заседания комиссий не будет. Смысла требовать открыть документы для просмотра не было. Но за полчаса до начала, вопрос снова включают в Повестку и назначают заседание», – сообщал депутат Иван Камшилов.

Курган, Ольга Федорова

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