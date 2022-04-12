Инфляция в Зауралье достигла 17,6%

Уровень инфляции в Курганской области в марте 2022 года составил 17,59% (в годовом выражении). Такие данные опубликованы на сайте Банка России. По данным ЦБ, стоимость продовольственных товаров в регионе выросла за год почти на 17,53%. Больше всего подорожал сахар – на 79,85%.

Напомним, в феврале 2022 года годовая инфляция в Зауралье составляла 10,5%, в январе – 10,3%. При этом инфляция в Курганской области растет быстрее, чем в УрФО и в России в целом (16,69%).

Курган, Ольга Федорова

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