В Кургане снизились цены на бананы и помидоры

В Кургане с 1 по 8 апреля приостановился рост цен на продукты питания. Исключением стали свекла (рост на 11,6%), сосиски (7%), морковь (4,5%) и курица (3,6%).

Некоторые товары, такие как помидоры (239,8 руб. за кг), бананы (126,2 руб. за кг), огурцы (135,7 руб. за кг), даже подешевели на 2-10%. Такие данные опубликовал Свердловскстат.

Курган, Ольга Федорова

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