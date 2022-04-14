Власти Зауралья надеются, что аграрии не повысят цену на продукты

Глава департамента АПК Курганской области Павел Кощеев считает, что в регионе ответственные производители продуктов и они не станут повышать цены. Власти области попросили аграриев удерживать стоимость товаров. В случае резкого повышения цен товаропроизводителей ждут проверки антимонопольной службы. Об этом г-н Кощеев сообщил 14 апреля во время прямого эфира в официальной группе правительства Курганской области «Вконтакте».

«Наши аграрии – люди ответственные. Процессы по ценообразованию находятся на особом контроле. При губернаторе создан штаб, который рассматривает вопросы в том числе и ценообразования. Департамент АПК по своей линии также проводит мониторинг. Мы аграриям написали письма, в которых просим не повышать необоснованно цены. В случае необоснованного повышения цены такие факты будут прорабатываться антимонопольной службой. <…> Мы всех предупредили, ребята наши понимают, что ситуация непростая, спекулировать никто не будет», – сказал г-н Кощеев.

При этом из его слов можно сделать вывод, что некоторый рост цен всё-таки не исключён, так как, например, выросла цена на упаковочные материалы.

«Безусловно, есть моменты, которые связаны с удорожанием упаковки, фасовочных материалов, и других компонентов, которые являются составляющими при реализации продукции», – уточнил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что с 1 по 8 апреля в цене выросли свекла (рост на 11,6%), сосиски (7%), морковь (4,5%) и курица (3,6%).

Курган, Наталья Ефремова

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