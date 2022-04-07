В Кургане продолжают дорожать овощи и сахар

В Кургане продолжают дорожать капуста и лук. Средняя цена за килограмм составляет 91 и 47,5 рубля соответственно. Такие данные опубликовал Свердловскстат.

За неделю с 25 марта по 1 апреля цены на лук поднялись на 21,7% за килограмм (за неделю с 18 по 25 марта – на 34,5%), а на капусту – на 11,8% (за неделю с 18 по 25 марта – на 17%).

На третьей позиции свекла, которая подорожала на 7,4% (средняя цена за кг – 50,3 рубля), на четвертой – сахар-песок (рост на 5,5%, средняя цена за кг 92,5 рубля), на пятой – маргарин (5,2%, 196,4 рубля за кг.).

Курган, Ольга Федорова

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