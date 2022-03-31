В Кургане подорожали сахар, лук и морковь

Сахар-песок за неделю подорожал в Курганской области на 9,6% – средняя цена составила 88 рублей за килограмм. Такие данные опубликовал Свердловскстат. Сильнее всего с 18 по 25 марта выросли в цене лук (на 34,5%), морковь (на 17,6%), капуста (на 17%), картофель (5,2%) и макароны (на 4,1%).

Напомним, за неделю с 4 по 11 марта 2022 года в Курганской области сильнее всего подорожали бананы. Рост цен на них, по данным Свердловскстата, составлял 15,7%, средняя стоимость за килограмм – 131 рубль (на 25 марта цена – 135,8 руб. за кг.).



Курган, Ольга Федорова

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