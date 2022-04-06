«Я не ем сахар»: губернатор Шумков прокомментировал подорожание продуктов и дефицит товаров

Курганский губернатор Вадим Шумков в эфире радио ГТРК Курган озвучил своё мнение на тему ажиотажного спроса жителей на некоторые виды продуктов и товаров. В том числе прокомментировал дефицит препарата «L-тироксин» в аптеках Курганской области. А также заявил, что цены на социально-значимые продукты государство должно регулировать.

«У нас покупатели с советского периода привыкли покупать больше, когда власти просят не создавать ажиотаж. Типа, специально заговаривают зубы, гады, да... Это первое. Второе. На этом фоне, когда цены растут, люди ещё раз уверяются, что якобы правы. Я понимаю сахар, ладно. Хотя я сам сахар не ем. Сладкого хочется – мёд потребляю. Купил банку трёхлитровую и мне хватает на зиму. Но зачем «L-тироксин»-то смели? Это гормон щитовидной железы. Сейчас всё выровнялось, слава богу, восстановили аптечные запасы», – сказал Вадим Шумков 6 апреля 2022 года.

И добавил – людей волнует не только отсутствие товаров, но и цены на продукты. И признал, что текущая схема контроля за торговыми наценками не защищает людей от удорожания даже самых необходимых продуктов.

«К сожалению, тема очень сложная. Я как руководитель субъекта обязан исполнять всё, что мне поручено. Есть указ президента от 16 марта, дополняющий полномочия руководителей регионов. Я его «взял под козырёк» и буду исполнять. Там написано, что я обязан мониторить цены на социально значимые товары. <…> Всё, что в социально-значимую корзину входит, может дорожать в определённый период не более, чем на 5%. Но в рознице. Но в этом тоже есть определённая… как сказать… недоработка. У вас отпускные-то цены производства растут. Да, розница держит наценку 5%. Но цена-то растёт конечная. Человеку-то без разницы кто там и что надбавил, у него-то из кармана денег уходит больше. И на фоне скромного роста, а то и стагнации, зарплат, эта тема особенно болезненна для людей», – описал масштаб проблемы курганский губернатор.

После этого Вадим Шумков снова обозначил свои предложения, которые он ранее озвучивал в соцсетях, и как он сам признаётся, отправлял на федеральный уровень.

«Разглагольствования про то, что рынок всё урегулирует, которые запускают 30 лет подряд – это правда только отчасти. Есть другая правда, онна же тоже у нас звучала 70 лет. Что предприниматель и бизнес пойдёт на любое правонарушение, если ему маячит прибыль. Здесь необходимо находить золотую середину. Моя личная точка зрения: по социально значимым товарам <…> государство должно цены регулировать», – заявил губернатор.

«По тем товарам, которые не входят в эту корзину, мы предложили правила «налоговых ножниц»: когда у вас синхронно с ростом стоимости товара растёт ставка УСН либо ставка налога на прибыль», – заключил спикер.

Курган, Наталья Ефремова

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