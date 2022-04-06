Минздрав разрешил производство российского «L-тироксина»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало отечественный аналог препарата «L-тироксин» для терапии заболеваний щитовидной железы. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

«Минздрав зарегистрировал отечественный препарат «L-тироксин Реневал» (МНН «Левотироксин натрия») производства российской ПФК «Обновление» в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг», – говорится в сообщении. Отмечается, что регистрация позволит компании наладить выпуск жизненно важного препарата для терапии патологий щитовидной железы.

Ожидается, что производство запустят в течение месяца. «На начальном этапе будет выпускаться 500 млн упаковок в месяц, в дальнейшем планируется выйти на 1 млн упаковок», – отметили в пресс-службе кабмина.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что в марте России было продано в пять раз больше препаратов для лечения щитовидной железы «L-тироксин» и «Эутирокс», чем за аналогичный период прошлого года. Ажиотажный спрос отмечен на фоне дефицита этих препаратов.

Москва, Наталья Петрова

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