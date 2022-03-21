«L-тироксина» нет, на складах тоже пусто», – фармацевты об отсутствии жизненно важного препарата в аптеках (ВИДЕО)

В аптеках Екатеринбурга и области почти полностью закончился препарат гормона, поддерживающего полноценную жизнь людей с проблемами щитовидной железы. «L-тироксина» нет ни в каких дозировках. Единичные упаковки удалось найти в семи (!) аптеках из почти тысячи работающих в городе. Фармацевты говорят, что препарата нет и на складах. Когда он будет – неизвестно.

«L-тироксина» в аптеках нет

Как ранее писал «Новый День», перебои с поставками «L-тироксина» в Свредловскую область начались еще в январе-феврале текущего года, но тогда можно было найти гормон хотя бы под заказ в интернет-аптеках, и минздрав региона отрицал, что лекарство в дефиците. Сейчас, когда возникли сложности с логистикой из-за рубежа, а российский производитель не справляется с ажиотажным спросом, «L-тироксин» пропал полностью.

Корреспондент «Нового Дня» обошел несколько аптек разных сетей. Но результат везде один: лекарства нет, и когда будет – неизвестно. В одной аптеке нам рассказали, что его нет и на складах: «По телевизору говорят, что весь товар стоит в Калининградской области». В другой торговой точке сказали, что препарата нет уже недели две. В третьей отметили, что можно оформить предзаказ онлайн, и когда тироксин появится – его доставят.

По данным аптечного справочника, сегодня препарат есть в семи аптеках Екатеринбурга: везде – в разных дозировках. Почти все торговые точки – на окраинах города. Всего, напомним, в городе около тысячи аптек.

«Новый День» направил запрос в министерство здравоохранения Свердловской области с вопросом о дефиците тироксина: когда он закончится? И что делать людям, которым терапия гормоном жизненно необходима каждый день? Когда (и если) ответы поступят, мы их опубликуем.

Ранее в федеральном Росздравнадзоре объяснили ситуацию ажиотажным спросом. «Крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием «левотироксин натрия» производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками», – уточнили в пресс-службе ведомства по итогам совещания главы Росздравнадзора Аллы Самойловой с фармпроизводителями и дистрибьюторами.

По данным Росздравнадзора, в прошлом году россияне купили всего 11,5 млн упаковок препаратов левотироксина натрия, а в этом только за 2,5 месяца – 12 млн упаковок. «Производители, дистрибьюторы и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен. По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко рабочие встречи Росздравнадзора с производителями и дистрибьюторами лекарственных средств по вопросу бесперебойного лекарственного обеспечения будут проходить в еженедельном режиме», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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