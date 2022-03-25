Росздравнадзор дал совет людям, которые не могут купить исчезнувшие препараты. Мы проверили, как это работает

В Свердловской области по-прежнему сохраняется дефицит препаратов «L-тироксин» и «Эутирокс». Они необходимы для терапии патологий щитовидной железы, пациенты должны принимать их ежедневно. Ранее «Новый День» уже писал об этом, съемочная бригада агентства безуспешно пыталась найти лекарство в аптеках.

В минздраве на запрос о дефиците тироксина ответили следующее: «Лекарственный препарат регулярно поступает в аптечные организации Свердловской области, однако в связи с ажиотажным спросом его количество ограниченно. Дистрибьюторы и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов. Спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен», – заявляет минздрав. При этом в ведомстве проигнорировали вопрос агентства о том, что делать людям, которым лекарства для щитовидки нужны прямо сейчас.

Территориальный Росздравнадзор также объяснил отсутствие лекарств в аптеках «нездоровым ажиотажем» и «небольшими задержками» из-за нарушений в логистике.

«Если вам нужно приобрести лекарство, то закажите его заранее в аптеке или поищите на специальных агрегаторах. Если вы столкнулись с исчезновением того или иного препарата в регионе – незамедлительно сообщайте об этом в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию Росздравнадзора: 8-800-550-99-03», – посоветовали в пресс-службе.

Попытки воспользоваться советом Росздравнадзора провалились. С помощью аптечной справочной корреспондент «Нового Дня» обнаружила «L-тироксин» всего в четырех аптеках Екатеринбурга (всего их около тысячи). Две из них не ответили на звонок, в третьей сообщили, что препарат закончился еще вчера. В четвертой аптеке, которая находится в поселке Большой Исток, удалось найти только препарат «Эутирокс» в дозировке 150 мкг – все остальные были забронированы. Как пояснили в аптеке на улице Маневровой, препараты «L-тироксин» и «Эутирокс» приходят только по интернет-заказу примерно один раз в неделю. Обычных поставок этих препаратов давно нет.

Далее весь путь от первого лица: «На горячей линии Росздравнадзора автоответчик предложил оставить обращение на официальном сайте или написать письмо на московский адрес ведомства. Звонок на горячую линию областного минздрава по номеру 8-800-1000-153 тоже был бесполезным. Оператор сообщила, что люди часто спрашивают о наличии препаратов для щитовидной железы, но этот вопрос не относится к министерству. В итоге меня направили в приемную территориального органа Росздравнадзора. А там уже дали телефон отдела контроля обращения лекарственных средств. И вот незадача, по этому номеру тоже никто не ответил».

Добавим, что перебои с поставками «L-тироксина» и «Эутирокса» в Свердловской области начались в январе этого года. Но в региональном минздраве тогда уверяли, что никаких проблем нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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