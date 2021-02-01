В свердловском минздраве уверяют, что жизненно важный «L-тироксин» из аптек не пропадал

В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что препарат жизненно важного гормона тироксина – «L-тироксин» есть в наличии в аптеках Екатеринбурга, о дефиците его информация не поступала. О городах области, правда, речи нет. «Эутирокс», который выписывают льготникам, также есть и на складах, и в аптечных сетях.

На прошлой неделе жители Екатеринбурга сообщили «Новому Дню», что в аптеках Свердловской области пропал «L-тироксин» немецкого производства. Это гормон, который жизненно необходим пациентам с различными заболеваниями щитовидной железы. Люди, которые нуждаются в постоянной терапии, сообщали, что «L-тироксин» крайне сложно найти в аптеках Екатеринбурга, и корреспондент «Нового Дня» убедился в этом, обзвонив аптеки и попытавшись сделать онлайн-заказ. А в некоторых городах на севере области, например, в Североуральске, гормона вообще нет с ноября.

На официальный запрос РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Свердловской области сегодня ответили, что «L-тироксин» в разных дозировках есть в аптеках Екатеринбурга. О городах области в ответе речи нет.

«Актуальную информацию о наличии препарата в аптечных организациях можно получить по телефону аптечного справочного (343) 204-80-80 или обратившись на их сайт https://www.2048080.ru/. Информация от производителя о причинах отсутствия поставок препарата не поступала», – говорится в официальном ответе министерства здравоохранения региона.

Мы воспользовались советом минздрава и проверили наличие «L-тироксина» в аптеках при помощи поиска на указанном сайте справочной. Оказывается, в Екатеринбурге препарат действительно сегодня найти можно в 79 аптеках. Но если посмотреть наличие гормона в городах области, то есть он не везде. Поиск не находит «L-тироксин» ни в одной аптеке Краснотурьинска или Карпинска. В Алапаевске препарат есть в 2-3 аптеках (в зависимости от дозировки), в Сысерти – в двух, Реже – в одной, и так далее.

В письме минздрава также говорится, что в аптеках имеются аналоги немецкого «L-тироксина» – российский препарат «Л-тироксин», немецкий «Эутирокс».

«Дополнительно сообщаем, что для обеспечения льготных категорий граждан лекарственный препарат закуплен министерством под торговым названием «Эутирокс» и имеется в наличии на складе уполномоченной организации и в аптечных организациях в достаточном количестве», – сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.02.21

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