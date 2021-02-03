Жители Свердловской области говорят о дефиците «L-тироксина». Аптеки новых поставок не ждут

Жители разных городов Свердловской области продолжают сообщать о нехватке жизненно важного гормона тироксина в аптеках, несмотря на высказывания минздрава об отсутствии дефицита. Люди с заболеваниями щитовидной железы вынуждены обзванивать и обходить аптеки, чтобы создать себе хотя бы небольшой запас препарата, от которого зависит полноценная жизнь. Фармацевты признаются: распродают остатки.

Как ранее писал «Новый День», нехватку «L-тироксина» в аптеках жители Екатеринбурга заметили в январе-феврале 2021 года, а жители небольших городов на севере области еще раньше – в ноябре 2020-го. И обращения от читателей о дефиците препарата продолжают поступать в редакцию «Нового Дня».

«Я сама сижу сейчас на этом препарате. И не могла его найти. В аптеке разговорилась с фармацевтом. Она сказала, что проблема в логистике. Произошел какой-то сбой при доставке. Скорее всего, связано это все с обязательной маркировкой лекарственных средств. Сейчас аптеки распродают старые поставки, а новых не было с ноября. Ну и люди добавляют ажиотажа, скупая таблетки впрок. Я, например, тоже купила две коробки, а то мало ли. Мне сейчас вообще нельзя без них», – рассказала «Новому Дню» читательница агентства Алина.

При этом ранее в минздраве Свердловской области заявили, что препарат в аптеках есть, а его наличие можно уточнить по телефону аптечного справочного (343) 204-80-80 или обратившись на их сайт https://www.2048080.ru/. «Информация от производителя о причинах отсутствия поставок препарата не поступала», – сказано в официальном ответе министерства в ответ на запрос «Нового Дня».

Однако екатеринбуржцы сообщают, что информация, предоставленная ведомством, не вполне актуальна. «По предложенному минздравом сайту нашел «L-тироксин» в нескольких аптеках Кировского района. Сегодня сходил в одну из этих аптек (на Советской, 41) и, конечно, ничего там не обнаружил. Работница аптеки сказала, что «L-тироксина» нет по всему городу», – написал в редакцию читатель Тимур.

«Новый День» обзвонил несколько аптек, в которых, по данным аптечной справочной, «L-тироксин» есть в наличии. По телефону фармацевты сообщили, что есть далеко не все дозировки и почти везде осталось по одной-две пачки препарата, а поставок не было давно. Например, в аптеке на Щорса, 105, сказали, что осталась последняя упаковка и только в дозировке 150 мкг. В «Живике» на Тверитина, 19, ответили, что осталось совсем мало и чтобы успеть забрать, нужно забронировать через сайт, дозировки тоже есть не все. Подобные ответы мы получили и в других аптеках, в которые дозвонились: осталась одна упаковка определенной дозировки, новых поставок пока не ждут.

В пресс-службе минздрава Свердловской области на очередное обращение «Нового Дня» уточнили, что отвечают лишь за обеспечение лекарственными препаратами льготников. «Готовы разобраться, если льготники не обеспечены, но у нас таких жалоб нет», – отметили в ведомстве.

«Новый День» обратился в управление Росздравнадзора по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию со сбоем поставок препарата. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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