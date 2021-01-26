Из аптек Свердловской области пропал жизненно важный препарат «L-тироксин» (СКРИНЫ)

Пациенты с заболеваниями щитовидной железы жалуются на нехватку в аптеках Свердловской области жизненно важного гормонального препарата – «L-тироксина». В Екатеринбурге найти лекарство можно, но с большим трудом, в городах поменьше его вообще нет. Аналоги подходят не всем больным.

«L-тироксин» – гормональный препарат, который эндокринологи прописывают людям с различными заболеваниями щитовидной железы, в том числе после ее удаления. Без этого гормона у человека довольно быстро может развиться гипотиреоз и ухудшиться самочувствие и общее состояние здоровья.

Как рассказали «Новому Дню» жители Екатеринбурга, которые получают постоянную терапию тироксином, в последние недели препарат найти в аптеках города почти невозможно – его нет в наличии, и фармацевты не знают, в чем причина.

«У этого препарата есть аналог – «Эутирокс». Он в аптеках есть. Но нельзя сказать, что они легко взаимозаменяемы. У некоторых от «Эутирокса» ухудшается состояние», – рассказала одна из екатеринбурженок.

Корреспондент «Нового Дня» позвонил в несколько аптек – там подтвердили, что препарата пока нет в наличии, и посоветовали попробовать сделать заказ через онлайн-аптеки. Но и здесь «L-тироксин» есть не везде. Так, на сайте «Аптека.ру» препарата в наличии нет, сайт «Медгородок» предлагает только замену – «Эутирокс».

Сервис «Аптека от склада» показывает, что препарат есть в наличии только в одной аптеке – на улице Технической, 26. В сети «Живика» «L-тироксин» пока есть, но только в двух вариантах дозировки и тоже далеко не во всех аптеках (таких около трех во всей сети Екатеринбурга). Кроме того, сервис «Живики» предлагает купить препарат в аптеках Качканара, Лесного, Нижней Туры.

Кстати, СМИ северных городов Свердловской области о проблеме отсутствия «L-тироксина» писали еще в начале декабря – там жизненно важного гормона нет с конца осени. По данным сайта «ПроСевероуральск», пациенты не могут купить препарат ни в одной из аптек города.

«Новый День» направил официальный запрос в адрес Министерства здравоохранения Свердловской области. Когда ответ будет получен, мы его опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

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