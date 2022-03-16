В Росздравнадзоре объяснили пропажу L-тироксина

Из аптек в Свердловской области исчезли L-тироксин и «Эутирокс» – препараты, необходимые людям с заболеваниями щитовидной железы или с удаленной железой. В Росздравнадзоре объяснили ситуацию ажиотажным спросом.

«Крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием «левотироксин натрия» производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками», – уточнили в пресс-службе ведомства по итогам совещания главы Росздравнадзора Аллы Самойловой с фармпроизводителями и дистрибьюторами.

По данным Росздравнадзора, в прошлом году россияне купили всего 11,5 млн упаковок препаратов левотироксина натрия, а в этом только за 2,5 месяца – 12 млн упаковок. «Производители, дистрибьюторы и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен. По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко рабочие встречи Росздравнадзора с производителями и дистрибьюторами лекарственных средств по вопросу бесперебойного лекарственного обеспечения будут проходить в еженедельном режиме», – добавили в ведомстве.

Напомним, «Новый День» писал о перебоях с L-тироксином и «Эутироксом» с января этого года. В региональном минздраве, впрочем, сообщали, что дефицита препаратов нет и что для льготников его закуплено достаточно, а для остальных – есть российские аналоги.

Екатеринбург, Елена Сычева

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