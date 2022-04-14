В Кургане задержан за мошенничество экс-руководитель Центра Илизарова

В Кургане задержан экс-заместитель директора по административной работе центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова Иван Фролов. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

В сентябре 2020 года он из корыстных побуждений дал незаконное распоряжение сотрудникам контрактной службы заключать договоры на приобретение товаров по завышенным ценам у определенной коммерческой организации. Предварительная сумма ущерба, причиненная медицинскому центру его противоправными действиями, составляет свыше 1 млн рублей.

«Во время обследования и обыска в доме подозреваемого оперативники и следователи изъяли около 10 тысяч долларов, 55 тысяч евро и 60 тысяч рублей, бухгалтерские документы, обезличенные банковские карты, также наложен арест на его дорогостоящий автомобиль», – сообщили в УМВД по Курганской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

На время следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В начале апреля 2022 года стало известно о том, что В Кургане будут судить сотрудника опытного завода Центра имени академика Илизарова. Мужчина был специалистом в сфере закупок и с 2016 по 2021 годы регулярно получал взятки от коммерческих организаций. Сразу после этого Иван Фролов покинул должность замдиректора Центра Илизарова.



Курган, Ольга Федорова

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