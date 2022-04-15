Новый руководитель в мэрии Кургана Каргаполов обратился к жителям из-за ЧП на набережной ВИДЕО

Новый акт вандализма в Кургане заставил нового чиновника мэрии – первого замглавы города Павла Каргаполова – выступить с обращением к жителям. Видео размещено 15 апреля в официальном тг-канале админстрации. В комментариях представители мэрии объясняют: кто-то повредил на набережной светильники для подсветки деревьев.

«Наша обновлённая набережная пользуется большой популярностью и у курганцев, и у тех, кто приезжает в наш город. К сожалению, не все умеют беречь то, что сделано. На участке от Володарского до Ленина неизвестные повредили на деревьях гирлянды, испортили 7 тротуарных светодиодных светильников, из них 3 украдено, 4 – разбито. По всем подобным фактам вандализма мы будем жёстко реагировать. Написано заявление в полицию. Я убедительно прошу вас: не разрушайте то, что сделано другими людьми. Давайте вместе по-хозяйски беречь и сохранять наше имущество», – попросил г-н Каргаполов.

Это уже не первый случай повреждения благоустройства на набережной Кургана. В августе 2021 года полиция задержала молодого чеолвека, который также повредил тротуарные светильники.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»