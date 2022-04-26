Глава СКР Бастрыкин потребовал отчет по уголовному делу курганских чиновников

Курганские следователи должны доложить в Москву о том, что было ими сделано в ходе расследования уголовного дела чиновников из мэрии Кургана. Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин и.о. руководителя СУ по Курганской области Максиму Козлачкову.

«Доложить о проведенном комплексе следственных действий по уголовному делу о превышении должностных полномочий должностными лицами администрации Кургана при выдаче застройщику разрешения на строительство трех многоквартирных жилых домов, – говорится в сообщении СКР. – В связи с данным строительством жители нескольких домов в Кургане жалуются на причиненный ущерб их домам, а также указывают на нарушение требований пожарной безопасности при его осуществлении».

В рамках следствия в настоящее время назначены и проводятся судебные строительно-технические экспертизы. Представители жильцов соседних от строек домов неоднократно принимались на личном приеме руководством регионального СУ, их доводы проверяются в ходе расследования уголовного дела.

Ход и результаты расследования по поручению Александра Бастрыкина взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, строительство всех трех скандальных домов вела компания местного застройщика Александра Бабочкина.

Курган, Ольга Федорова

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