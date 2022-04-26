Кандидат от ЛДПР провалился на выборах в гордуму Кургана

В Кургане подвели итоги довыборов в гордуму по пятому одномандатному округу.

Как сообщили в окружной избирательной комиссии, больше всего голосов (59,20%) набрала Татьяна Кравец, выдвинутая партией «Единая Россия»».

Второй результат (15,92%) ожидаемо у Игоря Гатаулина (КПРФ).

Третьим стал представитель партии «Справедливая Россия» Роман Кайгородов (11,08 % голосов).

Четвертое место занял представитель партии «Новые люди», совладелец веломагазина Евгений Рыбин. Он набрал 6,13 % голосов. При этом курганское региональное отделение «Новых людей» прекратило свою работу за неделю до довыборов.

Аутсайдером избиратепльной кампании стала кандилат от ЛДПР Татьяна Липатова – 4,13 % голосов.

«Избранным депутатом Курганской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 признана Татьяна Кравец, получившая наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании», – резюмируют в избиркоме.

Курган, Ольга Федорова

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