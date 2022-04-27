Глава одного из курганских районов ушел в отставку

В Макушинском муниципальном округе сменился глава. Алексей Катков, который занимал этот пост, освобожден от должности по собственному желанию, – сообщает пресс-служба областного правительства. За его отставку депутаты окружной думы проголосовали единогласно.

Исполняющим обязанности главы округа назначена замглавы по социальной политике Лариса Абакумова.

Стоит отметить, что увольнение Алексея Каткова не стало неожиданностью. Информация о том, что руководство области недовольно работой главы Макушинского округа и ищет ему замену, появилась еще в прошлом году.

Курган, Ольга Федорова

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