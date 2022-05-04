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Среда, 4 мая 2022, 10:12 мск

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В Курганской области назначен новый глава взамен ушедшему в отставку

Врио главы Макушинского округа стал Василий Пигачёв. Такое решение принято на думе округа в конце апреля 2022 года, об этом сообщается в официальной группе муниципалитета.

Прежний глава округа Алексей Катков досрочно ушёл в отставку по собственному желанию.

Согласно официальной справке, г-н Пигачёв родился в 1984 году. Имеет высшее образование, ранее работал председателем территориальной избирательной комиссии Макушинского муниципального округа.

фото – Василий Пигачёв. Источник – официальная группа Макушинского оруга ВК

Макушино, Наталья Ефремова

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