В Курганской области назначен новый глава взамен ушедшему в отставку

Врио главы Макушинского округа стал Василий Пигачёв. Такое решение принято на думе округа в конце апреля 2022 года, об этом сообщается в официальной группе муниципалитета.

Прежний глава округа Алексей Катков досрочно ушёл в отставку по собственному желанию.

Согласно официальной справке, г-н Пигачёв родился в 1984 году. Имеет высшее образование, ранее работал председателем территориальной избирательной комиссии Макушинского муниципального округа.

фото – Василий Пигачёв. Источник – официальная группа Макушинского оруга ВК

Макушино, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»