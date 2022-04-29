В Кургане произошло ЧП на заводе «Синтез»

На производственной площадке фармацевтического завода «Синтез» в Кургане 29 апреля произошло ЧП. Очевидцы в соцсетях сообщили о громком хлопке и о том, что к месту происшествия направились пожарные расчеты. На предприятии «Новому Дню» подтвердили информацию.

В пресс-службе «Синтеза» рассказали, что в 16-44 на участке цеха №4 ПАО «Синтез» случилось происшествие в результате которого была разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания.

В течение 5 минут на место прибыли расчеты МЧС и сотрудники скорой медицинской помощи. Риск эскалации ситуации отсутствует. Один человек пострадал. Его увезли в первую городскую больницу, где оказывают срочную медицинскую помощь.

«В момент происшествия рабочий день на предприятии был закончен, большая часть работников покинула территорию завода. Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс. Руководство предприятия получает оперативную информацию о состоянии пострадавшего и оказывает максимально возможную помощь. В случае необходимости по заключению врачей он будет перемещен в одну из региональных больниц Тюмени или Челябинска, компания берет на себя все расходы, связанные с лечением», – прокомментировал исполнительный директор ПАО «Синтез» Борис Жоров.

Сотрудники службы безопасности предприятия и МЧС по Курганской области оперативно отреагировали на ситуацию. В настоящее время специально созданной комиссией проводится внутреннее расследование, причины произошедшего устанавливаются.

Курган, Ольга Федорова

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