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Пятница, 6 мая 2022, 09:17 мск

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Взрыв на заводе «Синтез» в Кургане произошёл на производстве антибиотиков

фото – СУ СК Курганская область

Взрыв на заводе «Синтез» в Кургане произошёл на производстве антибиотиков в цехе №4. ЧП случилось при проведении технологического процесса по сушке препарата (производство активных фармацевтических субстанций). Об этом сообщили в гострудинспекции по Курганской области. Ведомство также проводит проверку по факту несчастного случая.

Рабочий, который пострадал во время взрыва, получил тяжёлые увечья.

ЧП случилось в пятницу, 29 апреля. В результате был разрушен верхний этаж производственного здания. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Курган, Наталья Ефремова

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