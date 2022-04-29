СК возбудил уголовное дело из-за взрыва на заводе «Синтез» в Кургане

Следственный комитет по Курганской области возбудил уголовное дело из-за взрыва на фармацевтическом заводе «Синтез» в Кургане.

«Сегодня, 29 апреля 2022 года около 17 часов поступило сообщение о получении травм рабочим в результате хлопка, повлекшего разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода ПАО «Синтез». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – сообщили в СУ СКР по Курганской области. Там добавили, что, по предварительным данным следствия, один пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

На самом предприятии ранее уточнили, что ЧП произошло на участке цеха № 4: разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания, пострадал один человек. Пострадавшего увезли в первую городскую больницу. «В случае необходимости он будет перемещен в одну из региональных больниц Тюмени или Челябинска, компания берет на себя все расходы, связанные с лечением», – сказал исполнительный директор ПАО «Синтез» Борис Жоров.

По неофициальной информации, которая распространяется в социальных сетях, взрыв произошел из-за паров ацетона или метанола.

На месте происшествия продолжают работать следователи. По уголовному делу выполняются необходимые действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Курган, Ольга Федорова

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