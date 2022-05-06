Тюмень отправила на помощь горящему Зауралью аэромобильную группировку МЧС

Для оказания помощи в ликвидации природных пожаров 6 мая в Курганскую область направилась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тюменской области в составе 10 человек и 2 единиц техники. Об этом тюменские спасатели сообщили в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, в Зауралье сегодня было решение о проведении превентивной эвакуации населения из д. Белый Яр, д. Передергина, СНТ «Благодатное», СНТ «Раздолье» Кетовского муниципального округа, а также д. Редькина Белозерского муниципального округа.

Все силы и средства сосредоточены на сдерживании огня, который находится на расстоянии более 6 км от этих населенных пунктов. Тушение существенно осложняет колоссальная ветровая нагрузка. Порывы ветра, достигающие 25 м/с, способствуют распространению огня на большие расстояния, – сообщают в МЧС Курганской области.

В целях создания противопожарных разрывов в районе населенных пунктов Большое Чаусово и Белый Яр работает инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинской области). Авиация МЧС России будет задействована по улучшению погодных условий.

Наиболее сложная обстановка с природными пожарами, по состоянию на 6 мая, сохраняется на территории Кетовского, Белозерского и Каргапольского муниципальных округов.

Режим ЧС продолжает действовать в г. Кургане, Кетовском и Белозерском муниципальных округах.

Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов Курганской области, составляет более 1000 человек и около 200 единиц техники. От авиации МЧС России на территории региона работают 2 самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра.

Тюмень, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»