Губернатор Шумков подписал закон о сокращении времени продажи алкоголя

Губернатор Курганской области подписал 6 мая закон об ограничении продажи алкогольной продукции на территории региона. Согласно документу, с 1 сентября 2022 года время для торговли спиртными напитками будет сокращено на час.

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 8 часов по местному времени (за исключением розничной продажи при оказании услуг общественного питания и иных случаев, установленных федеральным законодательством)», – говорится в законе.

В настоящее время купить алкоголь можно до 23 часов.

Напомним, ранее, 26 апреля, законопроект о сокращении времени продажи алкоголя одобрила дума Курганской области. Эту инициативу депутаты никак не объяснили, пояснительной записки к документу не прилагалось.

Курган, Ольга Федорова

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