В Кургане ребенок провалился в колодец

В Кургане ребенок провалился в открытый колодец. ЧП произошло накануне вечером между домами по пр. Конституции, 31 и 31 «а». На место срочно выехали специалисты компании «Водный Союз», но шахта оказалась достаточно глубокой, поэтому выбраться пострадавшему ребенку помогали сотрудники МЧС.

«Мы выяснили, что данный колодец не находится на балансе «Водного Союза», вместе с тем, место инцидента было огорожено, информация передана дежурному по городу для принятия дальнейших мер совместно с собственником сетей», – рассказал главный инженер Яков Арапов.

В компании просят сообщать об отрытых колодцах в диспетчерскую службу предприятия по телефонам: 46-60-30, 46-11-73.

Напомним, в январе этого года в центре Кургана около гостиницы «Москва» девочка провалилась в канализационный колодец. Люк был сдвинут трактором во время уборки снега и месяц на это никто не обращал внимания.

Курган, Ольга Федорова

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