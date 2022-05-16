Главный курганский полицейский рассказал о поисках пропавшего ребенка

Семилетний Петя Очнев из села Звериноголовское, который пропал 4 апреля, до сих пор не найден. Его поиски продолжаются.

«Мы ищем мальчика. Нашли только сапог в реке. Поисковые мероприятия продолжаются. Возбуждено также уголовное дело по статье «Убийство», отрабатывается и эта версия, но поисковые мероприятия продолжаем, в том числе в реке Тобол», – цитирует агентство 45.ру главу управления МВД России по Курганской области Дмитрия Свинова.

Напомним, Петя Очнев, по словам родителей, ушел гулять на улицу 4 апреля. Домой он не вернулся. Мальчика искали полиция, спасатели и волонтеры. Поскольку в день исчезновения Петю видели у реки Тобол, водолазы обследовали дно водоема, однако безрезультатно.

Курган, Ольга Федорова

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