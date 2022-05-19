Власти Зауралья меняют законы, чтобы научить школьников исторической правде и уважению к старшим

Власти Курганской области собираются внести изменения в региональный закон «О патриотическом воспитании граждан», чтобы расширить его задачи.

Теперь основными задачами патриотического воспитания станут, в том числе, «обеспечение защиты исторической правды», «противодействие фальсификации истории», а также «создание условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей и молодежи, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».

Кроме того, в законе появится новая статья – «участие граждан и организаций в патриотическом воспитании в Курганской области». Согласно ей, все желающие вправе участвовать в мероприятиях по реализации госполитики в сфере патриотического воспитания, организовывать и проводить мероприятия в данной сфере.

Поправки вступят в силу через 10 дней после подписания законопроекта, который сейчас размещен на сайте курганской областной думы и, судя по всему, будет принят депутатами в конце мая.

Напомним, ранее губернатор Вадим Шумков заявил, что хочет также поправить региональные законы «Об образовании» и «О культуре», чтобы внести в них понятие «миссия воспитания» и закрепить ее приоритетность.

Вадим Шумков также сообщил, что власти собираются вернуть в курганские школы полноценные уроки труда в качестве трудового воспитания.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»