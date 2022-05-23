Курганская область обгоняет по инфляции УрФО и Россию

Годовая инфляция в Курганской области в апреле 2022 года ускорилась на 1,15 п.п., до 18,74% после 17,59% в марте. Это выше, чем по УрФО (15,21%) и по России в целом (17,83%).

«В основном ускорение произошло вследствие роста издержек производителей и поставщиков товаров из-за нарушений в производственно-логистических цепочках в условиях усиления санкционного давления», – сообщает Банк России.

Там отметили, что важными факторами инфляции в ближайшие месяцы станут изменение потребительского поведения и спроса, с одной стороны, и динамика предложения, зависящая в том числе от масштаба и скорости нормализации импорта и эффективности процессов импортозамещения, – с другой.

Курган, Ольга Федорова

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