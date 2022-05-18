Инфляция в Курганской области достигла почти 19 процентов

Уровень инфляции в Курганской области в апреле 2022 года составил 18,74 (в годовом выражении). Такие данные опубликованы на сайте Банка России. По данным ЦБ, стоимость продовольственных товаров в регионе выросла за год почти на 19,8%. Больше всего подорожал сахар – на 75,2%.

Непродовольственные товары подорожали на 22,65%. Сильнее всего цены выросли на легковые автомобили (37,6%).

Напомним, в марте 2022 года годовая инфляция в Зауралье феврале составляла 17,59%, в феврале 10,5%, в январе – 10,3%. При этом инфляция в Курганской области растет быстрее, чем в УрФО и в России в целом.

Курган, Ольга Федорова

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