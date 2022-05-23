российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 мая 2022, 16:16 мск

Новости Курган

Новости, Кратко, Популярное

Глава Кургана Ситникова ответит за колодец, в который провалился ребенок

Фото – фото – официальный аккаунт мэрии Кургана «Вконтакте»

Прокурор Кургана внес представление главе города Елене Ситниковой из-за падения ребенка в открытый колодец. Как выяснилось, территория, на которой произошло ЧП – бесхозяйная.

«Малолетний ребенок, находясь на бесхозяйной территории, вблизи многоквартирного дома № 31 по пр. Конституции в г. Кургане провалился в шахту колодца. В ходе осмотра места падения установлено, что шахта колодца неразрывно связана с сооружением, которое отсыпано грунтом и располагается на землях населенного пункта», – сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор требует от Ситниковой принять меры по недопущению ситуаций, при которых возможно травмирование людей. Также поставлен вопрос о необходимости решения о признании объекта бесхозяйным. В настоящее время колодец закрыт.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Курган, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,