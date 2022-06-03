В доме, где сгорела курганская семья, был пожарный извещатель

В доме, где сгорели малолетние дети, был установлен пожарный извещатель. Однако, как сообщила уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина, «было установлено, что батарейка извещателя села и хозяева дома не успели ее заменить перед трагедией, как и электропроводку, по причине неисправности которой, по предварительной информации, произошло возгорание».

Омбудсмен призвала всех, кто проживает в частных домах, следить за исправностью автономного пожарного извещателя, если он имеется.

Накануне, 2 июня, в селе Глядянское Притобольного района Курганской области в пожаре погибли двое детей (2020 и 2014 годов рождения) и женщина (их бабушка). Всего в пострадавшей семье было пятеро детей, трое из них не пострадали, как и мать. У главы семьи ожоги легкой степени. Ему оказана медицинская помощь. С семьей работают психолог и социальные службы.

«В первую очередь семье будет оказана психологическая помощь. Этим займется клинический психолог центральной районной больницы. У семьи есть второе жилье, но в результате пожара утрачено все имущество, поэтому им необходима и материальная помощь. Над этим вопросом уже работают органы социальной защиты населения», – сообщила Алена Лопатина.

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