В Кетовском округе высокая конкуренция на выборах депутатов

На выборах депутатов Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов. Которые состоятся 26 июня 2022 года, зарегистрировались 90 кандидатов.

Об этом в эфире телеканала «Область 45» рассказал глава областного избиркома Роман Скиндерев. По его словам, 63 кандидата зарегистрировались в Кетовском округе. Остальные – в Сафакулевском.

«Выборы достаточно конкурентные, особенно в Кетовском округе, где нужно будет выбрать 21 депутата. Там 63 кандидата, то есть больше 3 человек на одно депутатское место», – сказал Скиндерев. На выборы заявились представители всех парламентских партий, кроме партии «Новые люди». Также на мандаты претендуют члены партии «Коммунисты России».

Напомним, в Курганской области почти завершена муниципальная реформа, в ходе которой районные сельские поселения объединяются в муниципальные округа. На этой неделе столо известно, что преобразованию подвергнутся также районы (Далматовский, Варгашинский и Катайский), на территорииях которых располагаются ТОСЭР.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»