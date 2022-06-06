В Кургане будут судить мужчину за разврат около детсада

В Кургане будут судить эксгибициониста, который развратничал около детского сада. «21 марта 2022 года местный житель, находясь недалеко от одного из детских садов Заозерного, совершил развратные действия без применения насилия, а также иные действия сексуального характера в отношении детей, находившихся на улице», – напомнили в СУ СКР по Курганской области.

Очевидцы вызвали полицию. Мужчину задержали по «горячим следам» и заключили под стражу. Уголовное дело по ч.3 ст.135, п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (развратные действия, иные действия сексуального характера) передано в суд.

Курган, Ольга Федорова

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