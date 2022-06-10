В Кургане экс-полицейского будут судить за смерть мотоциклиста

В Кургане будут судить полицейского, насмерть сбившего мотоциклиста. ДТП случилось 16 апреля на трассе Курган-Звериноголовское. Полицейский ехал за рулем легкового автомобиля из Кургана в сторону поселка Балки. Он был пьян и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом.

19 апреля виновника смертельного ДТП задержали, а через неделю уволили со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), – сообщили в СУ СКР по Курганской области. – Следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд».

Курган, Ольга Федорова

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