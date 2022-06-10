Курганцев возмутила инициатива губернатора Шумкова

Жителей Курганской области удивила инициатива губернатора Вадима Шумкова, который поручил отправить на патрулирование диких пляжей учителей. На официальной странице областного правительства люди оставляют возмущенные комментарии по этому поводу.

«С каких пор сотрудники образовательных учреждений обязаны патрулировать пляжи?», – задает вопрос Светлана Бондаренко.

«Учителей куда послать? Власти, одумайтесь. Это перебор. Для летнего отдыха у ребёнка есть семья!», – пишет Зина Козак.

Ответа от чиновников областного правительства граждане пока не получили.

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился организовать патрулирование несанкционированных пляжей, чтобы не допустить там купания детей. Он поручил привлечь к этому процессу сотрудников органов власти и образовательных учреждений.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»