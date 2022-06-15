Курганские власти отказались говорить, кто оплатил концерт Кубанского казачьего хора

В правительстве Курганской области отказались ответить на вопрос, за счет каких средств был оплачен концерт Кубанского казачьего хора в Кургане 12 июня.

Десять дней назад «Новый День» выслал в пресс-службу правительства запрос, в котором попросил назвать спонсора мероприятия, если таковой был, и уточнить долю его участия в финансировании концерта.

В ответ чиновники сообщили, что «информация о фестивале «Русское поле» размещена в открытом доступе на ресурсах управления культуры Курганской области, а также на портале правительства».

Напомним, накануне концерта курганцы активно обсуждали в социальных сетях его стоимость – 3,7 млн рублей. Закупку на официальном сайте закупок нашли журналисты. Контракт с хором заключило ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение». Бывший пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова Александр Тетерин в своем телеграм-канале заверил жителей, что концерт оплачен не из бюджета, а из средств благотворителей. Однако имена спонсоров он не назвал.

Официально в правительстве отказались пояснить, почему контракт заключало ГАУ, был ли на самом деле благотворитель и перечислял ли он хоть какие-то средства в Курганское театрально-концертное объединение или ограничился, к примеру, оплатой строительства сцены.

Курган, Ольга Федорова

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