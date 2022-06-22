В Зауралье главу района наказали за плохой ответ сироте

Главу Щучанского района Курганской области Евгения Захарова оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращения сироты. «При направлении ответа гражданину, относящемуся к категории детей-сирот, должностными лицами районной администрации не обеспечено всестороннее рассмотрение обращения. Необходимые меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, законных интересов заявителя не приняты, более того, проигнорирован один из доводов обращения», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

По результатам проверки в отношении главы Щучанского района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 Кодекса РФ об АП (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, Евгений Захаров уходит в отставку. Он не подал заявку на участие в конкурсе на должность главы Щучанского муниципального округа, который состоится 21 июля 2022 года.

Курган, Ольга Федорова

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