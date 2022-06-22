Курганскому полицейскому грозит 12 лет колонии за пьяное ДТП

Бывшему полицейскому, насмерть сбившему мотоциклиста под Курганом, грозит до 12 лет лишения свободы. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины.

ДТП случилось 16 апреля. Полицейский ехал за рулем легкового автомобиля «Mitsubishi Lanser 1.5» из Кургана в сторону поселка Балки. Он был пьян и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом.

19 апреля виновника смертельного ДТП задержали, а через неделю уволили со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«Уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ направлено в Кетовский районный суд. Санкция предусматривает максимальный срок наказания до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на срок до 3 лет», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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