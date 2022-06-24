После жалобы губернатору мусульманам выделили место под кладбище в Кургане

Администрация Кургана выделила мусульманам место под новое кладбище. Об этом сообщается на сайте курганской Соборной мечети. «Хотим сообщить вам радостную новость! Письмом от администрации города Кургана от 23.05.2022, по воле Аллаха, для мусульманской общины утверждено место для ритуальных захоронений. Расположение мусульманского кладбища: ориентир – Зайковское кладбище. Ниже прилагаем официальный ответ от администрации города», – написал председатель городской религиозной организации мусульман Зиедали Мизробов.

Место под захоронение площадью более 15 га сформировано в 500 метрах севернее центрального входа общегородского Зайковского кладбища в Кургане. Стоит отметить, что выделение земли под мусульманское кладбище произошло только после того, как мусульмане пожаловались губернатору Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»