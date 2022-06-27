Курганские власти подтвердили, что осужденная за взятки врач, имела поощрение от губернатора

В департамента здравоохранения Курганской области подтвердили наличие поощрений у осужденной за взятки заведующей отделением областного кожвендиспансера Марины Котеневой.

«Дерматовенеролог Марина Котенева была поощрена Благодарственным письмом губернатора Курганской области в 2012 году. До этого она была поощрена Почётной грамотой департамента здравоохранения. К наградам она была представлена по ходатайству медицинского учреждения ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер»», – сообщили в курганском депздраве.

Там зачем-то особо отметили, что последние три года (столько находится в должности губернатор Вадим Шумков) наградами губернатора и ведомственными наградами департамента здравоохранения Марина Котенева не поощрялась.

«Просим не распространять недостоверную, фейковую информацию», – написали чиновники в официальном паблике регионального правительства, не уточнив, что конкретно они считают фейком.

Напомним, суд признал Марину Котеневу виновной в получении взяток. У Марины Котеневой были поощрения от губернатора Курганской области и регионального депздрава.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»