С 1 сентября курганские школьники начнут петь гимн перед уроками

С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя в курганских школах будет начинаться с подъема государственного флага и исполнения гимна страны. Кроме этого, с целью профилактики распространения в молодежной среде национальной, расовой, религиозной нетерпимости и ксенофобии для детей будут проводить тематические уроки под девизом «Разговор о важном». Об этом сообщили в правительстве региона.

Напомним, идея петь гимн перед уроками принадлежит губернатору Вадиму Шумкову. «Дети раз в неделю на линейке, на обязательном построении поющие гимн при распущенном флаге российской федерации. Что может быть правильнее этих вещей?», – сказал глава региона.

По его словам, в регионе будет разработан образовательный стандарт, в который войдет патриотика и «правильное восприятие семей» – школьники будут на уроках изучать, чем отличается мужчина от женщины.

Курган, Ольга Федорова

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